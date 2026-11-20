Аутор:АТВ редакција
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Демонстранти у најмање 25 европских спремају се да изађу на улице у координисаним протестима поводом растућих трошкова живота, милитаризације и других разлога, у покушају да повећају притисак на своје владе.
Након више седмица протеста у неколико европских земаља, синдикати и активисти из Француске, Британије, Белгије, Шпаније, Италије, Португалије и Грчке желе да подигну улог одржавањем истовремених скупова уочи викенда.
Коалиција коју предводе млади саопштила је да се очекује да ће се протестима придружити грађани у више од 25 земаља, пренио је АФП.
Ова коалиција позвала је на "радикалну трансформацију система у којем живимо" и охрабрила младе људе да протестују поводом милитаризације и друштвене неправде.
"Борите се за своју будућност, а не за њихове ратове!", поручила је коалиција од више од 50 група које предводе млади и студенти.
Међу организаторима су и француски "Жути прслуци", покрет који је уздрмао власт предсједника Емануела Макрона уличним протестима 2018. и 2019. године.
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