Аутор:АТВ редакција
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Одлука Државног савјета да одбије жалбу Екрема Имамоглуа учинила је поништавање његове дипломе коначним и додатно му сузила пут ка предсједничкој кандидатури 2028. године. Према турском Уставу и изборним законима, кандидат за предсједника мора имати високо образовање.
Диплому суспендованог градоначелника Истанбула и предсједничког кандидата поништио је 18. марта 2025. године Управни одбор Универзитета у Истанбулу. Имамоглуови адвокати жалили су се на ту одлуку, али је вијеће Државног савјета њихову жалбу одбило. Адвокати су тврдили да је поништавање дипломе политички мотивисано и да нарушава начела правне сигурности, административне стабилности и стечених права.
Након одлуке суда, Имамоглу је на друштвеним мрежама објавио поруку са ријечима „Кукавице!“.
„Не бој се! Мене то подсјећа на нашу драгу нацију. Кукавице! На кога то вас подсјећа?“, написао је он.
Ријечи „Не бој се!“ почетак су турске државне химне. Имамоглу је том алузијом направио контраст између храбрости народа и оних које сматра одговорнима за одлуку, пренијела је телевизија „Медијаскоп“.
Истог дана, суд у Анкари осудио је Имамоглуа на двије године и мјесец дана затвора и забранио му политичко дјеловање. То је четврта затворска казна изречена суспендованом градоначелнику.
Казна му је изречена због изборне манипулације, односно незаконитог утицаја на гласање страначких делегата на 38. редовном конгресу опозиционе Републиканске народне партије (ЦХП), преноси Анадолија. Исту казну добило је још осам особа, док су тројица оптужених ослобођена.
Суд је првобитно изрекао казне од двије године и шест мјесеци затвора због изборне манипулације, а потом их умањио примјеном олакшавајућих околности.
Оптужени су осуђени због наводног куповања гласова делегата на конгресу ЦХП-а, одржаном 4. и 5. новембра 2023. године. На њему је Озгур Озел изабран за предсједника странке, побиједивши дотадашњег лидера Кемала Киличдароглуа.
Према оптужници, делегатима је наводно нуђен новац, а поклањани су им мобилни телефони и поклон-картице за куповину. Појединим делегатима и њиховим рођацима обећавана су запослења у општинским институцијама и кандидатуре на локалним изборима.
Тужилаштво је тврдило да је циљ био да се обезбиједи подршка Озелу. Оптужени су током суђења одбацили кривицу и затражили ослобађајуће пресуде, наводећи да су оптужбе неосноване и да поступак има политичку позадину.
Имамоглу је у притвору од марта 2025. године у оквиру истраге о наводној корупцији у градској управи Истанбула. У опсежној оптужници помињу се вишеструке оптужбе и потенцијално високе збирне затворске казне.
У септембру је осуђен на двије године и мјесец дана затвора због вријеђања бившег градоначелника истанбулског округа Тузла.
У јулу 2025. године добио је годину и осам мјесеци затвора због вријеђања и пријетњи тадашњем главном јавном тужиоцу Истанбула. У децембру 2022. године првостепено је осуђен на двије године, седам мјесеци и 15 дана затвора, уз забрану бављења политиком, због вријеђања чланова Централне изборне комисије.
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