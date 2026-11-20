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Земљотрес магнитуде 5,1 степен по Рихтеровој скали забиљежен је у петак, 20. новембра 2026. године у 07,49 часова, на подручју централне Калифорније.
Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју са географским координатама ширине 36.5935 и дужине -121.2207, јужно од Сан Хозеа.
Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 6.7 километара испод површине земље.
За сада нема извјештаја о материјалној штети или повређенима, а надлежне службе прате ситуацију, преноси телеграф.
#Earthquake (#sismo) possibly felt 24 sec ago in #California. Felt it? Tell us via:
📱https://t.co/QMSpuj6Z2H
🌐https://t.co/AXvOM7I4Th
🖥https://t.co/wPtMW5ND1t
⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! https://t.co/aUNoWErXGB— EMSC (@LastQuake) November 20, 2026
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