Аутор:АТВ редакција
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Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је данас након разговора са руским лидером Владимиром Путином и кинеским предсједником Си Ђинпингом да је заједнички споразум о ограничењу нуклеарног оружја тежак за постићи, али да ће и даље радити на томе.
"Волим тај концепт, али у смислу чистих преговора, то је веома тешко да као предсједник и остварим", рекао је Трамп у авиону током повратка ка Вашингтону са самита у Шенгџену.
Аналитичари наводе да је главни приоротет за Трампа био да започне тростране разговоре о нуклеарном оружју.
Амерички предсједник је навео да је кинески лидер сагласан са њим у концепту ограничења нуклеарног оружја "али да је истовремено тешко некоме рећи да посједује 4.000 комада атомског оружја и одустаћемо од половине".
Он је нагласио да ће наставити да износи ту тему, "јер то треба бити обављено, али је веома тешко то и психолошки постићи", преноси Срна.
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