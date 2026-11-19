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Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је данас да није могао да се састане са сјевернокорејским лидером Ким Џонг Уном током посјете Азији јер је имао превише састанака, али је додао да ће се њих двојица састати "у неком тренутку".
"Однос постоји, али се нисмо састали", рекао је Трамп за ТВ мрежу НБЦ њуз.
Амерички предсједник је додао да је имао превише састанака и да сусрет са Кимом не би био изводљив.
"Имаћемо тај састанак у неком тренутку", закључио је Трамп.
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Он је напустио Кину након самита земаља АПЕК-а у Шенжену без одржаног састанка са сјевернокорејским лидером чију је могућност најавио прије одласка, пише Срна.
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