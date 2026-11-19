Аутор:АТВ редакција
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Разговори између Русије, Украјине, Америке и европских држава биће ускоро одржани, рекао је данас њемачки канцелар Фридрих Мерц након састанка "Коалиције вољних" у Берлину.
- Спремни смо на разговоре са Русијом, увијек смо то и говорили. Ти разговори ће се ускоро и десити. Тражимо локације на неутралној територији - нагласио је Мерц, преноси њемачка ДПА.
Друштво
Преминуо Жељко Лер
Њемачки канцелар одбацио је приједлог да се разговори одрже у Москви и наводи да су Уједињени Арапски Емирати могућа локација, преноси Срна.
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