Аутор:АТВ редакција
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Хрватске аутоцесте припремају велике промјене у систему наплате путарине на ауто-путевима, а возаче очекује укидање заустављања на наплатним рампама и увођење зелених и жутих трака.
Хрватске аутоцесте ставиле су у четвртак, 19. новембра, на претходно савјетовање набавку саобраћајне сигнализације и опреме за бесконтактну наплату путарине на 119 наплатних пролаза, а вриједност посла процијењена је на 8,83 милиона евра без ПДВ-а, пише Кликни.хр.
За возаче то значи крај заустављања на наплатним рампама. На ауто-пут ће се улазити и са њега излазити без заустављања, док плаћање готовином више неће бити могуће. Пролазак возила евидентираће портали изнад саобраћајнице, камере и сензори.
Пројектанти у техничком опису наводе да нови систем за возаче представља велику промјену досадашњих навика. Због тога је неопходно поставити јасну саобраћајну сигнализацију како би се спријечило нагло кочење, заустављање и престројавање у посљедњем тренутку.
Коловоз на наплатним пролазима на којима неће бити заустављања биће означен зеленом бојом. Тим тракама кретаће се возила која су унапријед регистрована у систему наплате путарине.
Возачи који нису регистровани мораће приликом уласка на ауто-пут да користе жуту траку. То се односи на мотоцикле, путничке аутомобиле, кампере и теретна возила до 3,5 тоне.
На тим пролазима камера ће очитати регистарску таблицу, док ће возач пријавити банковну картицу са које ће накнадно бити наплаћена путарина.
Камиони тежи од 3,5 тоне и аутобуси мораће имати нови ЕНЦ уређај.
Возачи ће на саобраћајне знакове који упозоравају на нови систем наплате наилазити приближно 400 метара прије наплатне станице.
На самим наплатним станицама највећа дозвољена брзина биће 40 километара на час, у оба смјера.
Зелене и жуте траке биће међусобно одвојене бетонским оградама, док ће пролази који више нису потребни бити затворени.
Највећа група, процијењена на 1,86 милиона евра, обухвата 22 наплатна пролаза од Светог Рока до Плоча, као и на аутопуту према Метковићу.
Најмања група, вриједна 230.000 евра, обухвата 16 пролаза од Учке до Жмиња.
На ауто-путу од Брегане до Окучана радови су планирани на девет пролаза, међу којима су Загреб исток, Иванић-Град, Криж, Поповача и Кутина.
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Извођачи ће за завршетак радова имати између 25 и 45 дана, у зависности од групе.
Укупна вриједност пројекта увођења новог система наплате путарине знатно је већа.
Према одлуци Владе Хрватске, пројекат је вриједан 160,5 милиона евра.
Од тог износа, 115,6 милиона евра обезбијеђено је из Националног плана опоравка и отпорности, док ће преостали дио, који се углавном односи на ПДВ, финансирати Хрватске аутоцесте.
Главни уговор за увођење система ХАЦ је закључио са словачком компанијом SkyToll и чешком компанијом TollNet, а његова вриједност износи 79,9 милиона евра без ПДВ-а.
Претходно савјетовање отворено је до 26. новембра, након чега Хрватске аутоцесте могу расписати тендер.
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