Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Загребачка клиника за психијатрију Свети Иван покренула је данас поступак ванредног отказивања уговора о раду за још четворо запослених због сумње да су учествовали у тешком убиству 32-годишњег пацијента Кристиана Јосипа Периша.
Ријеч је о докторици, двије медицинске сестре и медицинском техничару који су ухапшени 16. новембра, пренио је портал Индекс.
Бања Лука
Загађен ваздух се не може "гурати под тепих": Бањалучани очекују конкретне мјере
Четворица медицинских техничара, који су први ухапшени због Перишеве смрти, већ су раније добили ванредне отказе, па је тиме поступак отказивања уговора о раду покренут против свих осморо осумњичених запослених на клиници.
Из Клинике су такође потврдили да су примили рјешење здравствене инспекције Министарства здравства, која је утврдила озбиљне неправилности у раду установе.
Здравствена инспекција данас је објавила резултате надзора спроведеног након Перишеве смрти 21. октобра, а утврђени су пропусти у надзору пацијента током спутавања, вођењу медицинске документације, поступању након његове смрти, едукацији запослених и кадровском саставу једног одјељења.
Међу најтежим неправилностима наведена је чињеница да током спутавања пацијента нису евидентирани подаци о редовном праћењу његових виталних функција, обиласцима, њези и безбједносним мјерама, као ни о прописаним паузама од спутавања.
Периш је 21. октобра довезен у Клинику за психијатрију “Свети Иван“ у загребачком Јанкомиру у пратњи хитне помоћи и полиције, након чега је исте вечери у 21.26 часова проглашена његова смрт.
Свијет
Путин открио шта му је тражио Трамп
Снимак надзорних камера у трајању дужем од осам минута показао је да су медицински техничари Периша везали за кревет, ударали га и притискали му лице јастуком, као и врат и грудни кош кољенима, док није престао да даје знаке живота.
Прелиминарни налази обдукције открили су бројне повреде, укључујући преломе ребара и грудне кости, као и едем плућа и мозга.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
1 ч0
Бања Лука
1 ч0
Бања Лука
1 ч0
Хроника
1 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму