Аутор:АТВ редакција
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Сатанске вриједности шире се Западом и људи који тамо живе не желе да одгајају своју дјецу по том систему, рекао је данас руски министар спољних послова Сергеј Лавров поводом 80 година од рођења патријарха Московског и цијеле Русије Кирила.
"Процес који сам поменуо је повлачење Запада од својих коријена, ширење сатанских вриједности у животу, култури, умјетности и књижевности. Много нормалних и здравих људи на Западу то примјећује и не жели да свој живот посвети томе, нити желе да на тај начин одгајају дјецу", изјавио је Лавров.
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Према његовим ријечима, много људи долази и сматрају Русију својом новом домовином, што указује на ефикасност рада руске цркве, преноси Срна.
"Привлачност Русије је квалитет који је од кључне важности како би били тврђава нашем народу, а рај другима", додао је Лавров.
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