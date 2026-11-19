Аутор:АТВ редакција
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У Сједињеним Америчким Државама (САД) данас су извршене три смртне казне. Погубљења су обављена у Алабами, Флориди и Индијани.
У Индијани је погубљен мушкарац који је убио двоје дјеце у подметнутом пожару 2010. године, док је у Алабами смртоносном инјекцијом погубљен мушкарац осуђен због убиства старијег мушкарца и жене током пљачке куће.
То је био други пут од августа да су три савезне државе извршиле погубљења истог дана, мада је таква појава и даље неуобичајена.
Џеси Гвардадо, погубљен на Флориди, признао је да је 2004. године ножем усмртио 75-годишњу Џеки Малоун, а затим украо њену кутију за накит, 80 долара и друге драгоцјености како би купио дрогу.
Проглашен је мртвим у 18.13 часова по локалном времену у државном затвору у Рајфорду.
Флорида је извршила више од половине од укупно 35 погубљења спроведених у САД од почетка ове године.
У Алабами је 54-годишњи Мајкл Тејлор проглашен мртвим у 18.10 часова по локалном времену, након што му је дата смртоносна инјекција.
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Он је 1991. године, када је имао 19 година, током пљачке куће у Гадсдену, металном шипком насмрт претукао 83-годишњег Ајвана Мура и његову 79-годишњу супругу Лусил.
У Индијани је 50-годишњи Џефри Вајсхајт проглашен мртвим у 00.45 часова у државном затвору у Мичиген Ситију, изјавила је портпаролка затвора Ноел Расел.
Вајсхајт је признао да је 2010. године, у пожару у кући на подручју Евансвила, усмртио двоје дјеце своје дјевојке.
Надао се да ће му гувернер Мајк Браун одобрити помиловање и преиначити смртну казну у доживотни затвор, али је гувернер одбио његов захтјев.
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