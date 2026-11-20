Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Фотографија сјевернокорејског лидера Ким Џонг Уна, који сједи у фотељи на снијегу, са цигаретом у руци привукла је велику пажњу на друштвеним мрежама и убрзо постала вирална.
Фотографију је 17. новембра објавила сјевернокорејска државна новинска агенција KCNA, а настала је током Кимове посјете граду Самџијону, 15. и 16. новембра.
Ким Џонг Ун је том приликом обишао туристичку зону која је у изградњи, а пажњу јавности посебно је привукао необичан призор у којем сјевернокорејски лидер сједи у фотељи окружен снијегом.
Фотографија је настала док је лидер Сјеверне Кореје посматрао своју кћерку како скија на стази.
Фотографије је објавила сјевернокорејска влада, док независним новинарима није био омогућен приступ догађају.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч1
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму