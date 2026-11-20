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Министар одбране Њемачке Борис Писторијус позвао је Европљане да не одбијају позив предсједника Русије Владимира Путина да посјете Москву, јер би то послало потпуно погрешан сигнал.
"Треба да разговарамо. Само они који разговарају могу да постигну резултате", рекао је Писторијус магазину "Шпигл" током посјете Варшави.
Према његовим ријечима, позив Европљанима да дођу у Москву треба "поздравити у сваком погледу".
Путин је јуче у Шенџену рекао новинарима да је Русија позвала Европљане преко дипломатских канала да дођу у Москву и разговарају о проналажењу рјешења за сукоб у Украјини, преноси Срна.
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