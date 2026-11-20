Аутор:АТВ редакција
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У Италији је за данас проглашен штрајк на националном нивоу, због чега се очекује поремећај у раду школа, болница и локалног превоза, а радници и студенти почели су да марширају у десетинама градова захтијевајући веће плате, ниже трошкове живота и већу социјалну заштиту.
Панирано је да једнодневни штрајк, који је организовао највећи италијански синдикат "ЦГИЛ", буде праћен демонстрацијама у више од 100 градова, од Милана и Торина на сјеверу до Напуља, Палерма и Рима.
Демонстранти су незадовољни због стагнације плата, раста трошкова живота и, како су организатори навели, неуспјеха Владе у јачању јавних служби и заштити радника, преноси Срна.
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Приведено 7.200 људи током демонстрација широм Француске
Акција радника поклопила се са Међународним даном мобилизације студената. Студентска организација планира демонстрације у више од 45 италијанских градова, пренио је АП.
Студентске групе су се придружиле радницима и позвале на већа улагања у образовање, мјере за ублажавање кризе трошкова живота и примјену политике усмјерене на смањење неједнакости.
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