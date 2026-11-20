Аутор:АТВ редакција
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Британска антимонархистичка организација "Република" доставила је полицији и Крунском тужилаштву досије од 80 страница са доказима у вези са бившим принцом Ендруом Маунтбатеном-Виндзором, позивајући надлежне да спроведу детаљну истрагу свих сумњи на кривична дјела.
Организација је саопштила да досије указује на више области које захтијевају провјеру, али није објавила његов конкретан садржај, наводећи да је он поверљив по савјету правника, пренио је ГБ њуз.
Према писању организације, наводи се односе на могућу злоупотребу јавне функције.
Маунтбатен-Виндзор, други син покојне краљице Елизабете II, ухапшен је у фебруару ове године, на свој 66. рођендан, због сумњи да је, док је обављао функцију британског трговинског изасланика, одавао поверљиве информације осуђеном сексуалном преступнику Џефрију Епстину.
Он је досљедно негирао било какву кривицу.
"Република", која се залаже за укидање монархије, раније је најавила да ће покренути приватну тужбу против њега, али је након хапшења одлучила да доказе препусти полицији и тужилаштву.
Anti-monarchy group hands over 'evidence' on Andrew to police and CPS as it calls for investigation
https://t.co/15tH9ngy7b— Sky News (@SkyNews) November 19, 2026
Организација је навела да су високи трошкови и сложеност приватног кривичног поступка утицали на ту одлуку.
Извршни директор организације Грејем Смит рекао је да је важно да полиција испита све достављене доказе, наглашавајући да група не тврди да је Маунтбатен-Виндзор крив или невин, већ тражи да се сви наводи истраже и да сви буду једнаки пред законом.
Полиција долине Темзе потврдила је да је истрага о сумњи на недолично понашање у обављању јавне функције и даље у току.
Портпарол полиције је навео да истражитељи разматрају све разумне правце испитивања, али није изнео детаље, преноси Танјуг.
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