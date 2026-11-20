Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Украјина је добила готово осам милијарди евра од ЕУ у оквиру програма за пружање помоћи, што је највећа појединачна исплата до сада, изјавио је украјински премијер Сергеј Корецки.
Он је рекао да су средства већ пребачена у државни буџет Украјине и да је исплата неопходна за одржавање финансијске стабилности земље и приоритетних Владиних потреба, преносе украјински медији.
ЕУ је одобрила исплату 16. новембра, након што је Украјина испунила више од 20 реформских мјера које су постављене као услов.
Мјере су обухватиле реформу правосуђа, борбу против корупције и прања новца, уређење финансијских тржишта, управљање државном имовином, децентрализацију, енергетику, пољопривреду, дигиталну трансформацију и заштиту животне средине.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму