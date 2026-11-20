Аутор:АТВ редакција
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Руски предсједник Владимир Путин позвао је Украјинце да размисле о будућности своје деце и пређу на праву страну историје.
"Ако говоримо о Украјинцима, желио бих да чују ово - шта год да се деси, какве год трагедије да се данас дешавају, морамо да размишљамо о будућности, о будућности своје дјеце и да схватимо да, ако желимо да будемо јаки, значајни и желимо да имамо услове за добар развој, ми, наравно, треба да будемо заједно", рекао је Путин у филму који је снимио српски режисер Емир Кустурица поводом 80. рођендана патријарха московског и све Русије Кирила.
Путин је навео да Руси и Украјинци треба да удруже снаге да би остварили заједничке циљеве.
"Желио бих да кажем, пређите на нашу страну. Јер је то наша заједничка страна", поручио је руски предсједник.
Људи у Украјини треба да теже уједињењу са Русијом у најширем смислу те ријечи, додао је Путин.
"Сви ми, укључујући оне који живе на територији данашње Украјине, треба да тежимо уједињењу. Чак и ако то није у оквиру јединствене државе, то уопште није поента - већ ка уједињењу у најширем смислу те ријечи", истакао је Путин, преноси Срна.
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