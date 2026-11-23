Аутор:АТВ редакција
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Високог представника ЕУ за спољну политику и безбједност Кају Калас све чешће виде као сметњу Унији, пошто је низ погрешних поступака заиста нарушио њен положај, како на међународној сцени тако и у Бриселу, пише лист "Берлинер цајтунг".
"Велике политичке и дипломатске грешке изоловале су Каласову на међународном нивоу и учиниле је метом исмијавања и критика у Бриселу", наведено је у тексту.
Према писању листа, очекује се да се Каласова заложи за напоре са циљем успостављања директних контаката са Москвом у Европи, али би на крају могла да буде склоњена из кључних преговора.
У тексту се истиче да колеге Каласове очигледно почињу да се питају да ли је њено именовање на функцију био мудар потез.
Осим тога, пише лист, у току је рад на смањењу њеног утицаја у Европској служби за спољне послове. Њемачка заговара пребацивање Службе у директну надлежност предсједника Европске комисије Урсуле фон дер Лајен.
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Лист наводи и то да су бескомпромисан став Каласове према Русији и њене контроверзне изјаве, укључујући о Кини, такође изазвале забринутост унутар ЕУ, преноси Срна.
У тексту се додаје да се чини да Каласова није свјесна чињенице да на својој функцији представља свих 27 чланица ЕУ, а не само Естонију.
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