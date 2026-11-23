Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Мередит Витакер, предсједница Сигнал фондације, која стоји иза истоимене апликације за шифровану комуникацију, не вјерује да су упозорења о томе како ће вјештачка интелигенција једног дана самостално уништити човјечанство заснована на довољно чврстим научним доказима.
То, међутим, не значи да сматра да је ова технологија безопасна.
Напротив, упозорава да се много непосреднији ризици већ појављују. Људи користе системе чија ограничења не разумију, прихватају њихове резултате као поуздане и препуштају им све важније задатке.
Као примјер наводи случај у којем је четбот, коришћен у америчким обавјештајним структурама, наводно измислио информације о кинеском броду који је превозио нуклеарни материјал, што је допринијело припремама за могући војни одговор САД.
„Умало нисмо заратили са Кином“, упозорава Витакерова.
За њу је то доказ да систем који производи погрешне обавјештајне податке не може да се сматра суперинтелигентним, без обзира на то колико импресивно дјелује током демонстрација.
Витакерова је постала позната у технолошкој индустрији 2017. године, када је сазнала за Пројекат Мејвен, тајни уговор који је Гугл склопио са америчким Министарством одбране.
Пројекат је подразумијевао коришћење вјештачке интелигенције за анализу снимака дронова и помоћ у идентификацији потенцијалних војних мета. Витакерова је тада упозоравала да такви системи могу да убрзају пут од препознавања мете до одлуке о нападу, остављајући све мање времена за људску процјену.
Годину дана касније помогла је у организовању протеста запослених у Гуглу, у којем је учествовало око 20.000 људи. Радници су се противили начину на који компанија уводи нове технологије и њеном ангажману у војном пројекту.
Гугл је на крају одустао од уговора, а посао је преузела компанија Палантир, позната по софтверу за анализу података који користе државне и безбједносне институције.
Витакерова сматра да је проблем на који је тада упозоравала остао неријешен – само је промијенио компанију која развија технологију.
Витакерова повезује упозорења из времена Пројекта Мејвен са америчким ракетним нападом на школу у Ирану ове године.
Према њеној оцјени, у операцији су коришћени системи и застарјели обавјештајни подаци који су школу погрешно означили као војни циљ. Она тврди да је управо такав сценарио био разлог због којег су се запослени у Гуглу противили пројекту још 2017. године.
Палантир је одбацио тврдњу да је његов софтвер одговоран за трагедију. Компанија је навела да нема доказа да је њен систем изазвао напад и да није одговорна за квалитет основних података нити за пропусте у обавјештајној процјени.
Америчко Министарство одбране у тренутку објављивања интервјуа још није представило резултате истраге о нападу на школу у Минабу.
Због тога је важно разликовати процјене Витакерове о улози технологије од званично утврђених чињеница о томе како је напад изведен.
Други велики дио упозорења Витакерове односи се на приватност комуникације.
Владе, укључујући британску, траже већи приступ порукама на шифрованим платформама, уз образложење да је то потребно за заштиту дјеце и борбу против злостављања.
Витакерова сматра да би такве мјере могле да доведу до много шире контроле приватне комуникације. Посебно критикује идеју да технолошке компаније морају да ослабе шифровање како би надлежни могли да прегледају садржај порука.
На питање да ли би Сигнал напустио тржиште неке земље уколико би власти захтијевале слабљење његове енкрипције, Витакерова је одговорила потврдно.
Објаснила је да би таква промјена угрозила људе који се ослањају на приватну комуникацију, укључујући жртве насиља, новинаре и особе које живе под ауторитарним режимима.
Сигнал је већ потпуно или дјелимично блокиран у Русији, Кини и Ирану. Витакерова сматра да приватност мора да важи за све, чак и када се платформа користи за комуникацију са којом се јавност не слаже.
Расправа о шифровању није једноставна. Организације које се баве заштитом дјеце упозоравају да се криминалци могу преселити на шифроване платформе како би прикрили злостављање и уцјене.
Рани Говендер из британске организације НСПЦЦ истиче да технолошке компаније морају да преузму одговорност за ризике које стварају начином на који дизајнирају своје производе.
С друге стране, организације које раде са жртвама насиља упозоравају да би слабљење енкрипције могло да угрози управо оне којима је приватна комуникација најпотребнија.
Витакерова сматра да се приватност не може бранити само за људе чије нам се мишљење или понашање допада.
Као примјер наводи случај из Канаде, гдје су приватне поруке полицајаца из групе на Сигналу доспјеле у јавност након што их је један од учесника прослиједио медијима.
Њена порука је да би захтјев за надзор приватних разговора због једног случаја био исто што и захтјев да се укине приватност разговора у сопственој кухињи.
У томе види суштину основних права: она морају да важе за све, јер у супротном престају да буду права.
(Kурир)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
31 мин0
Свијет
31 мин0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму