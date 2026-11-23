Аутор:АТВ редакција
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Ирански судови затражили су од Сједињених Америчких Држава да исплате 290 милијарди долара одштете, изјавио је у Техерану шеф Правосудног центра за адвокате Хасан Абдолијанпур.
„Домаћи судови донијели су пресуде којима се Американцима налаже исплата 290 милијарди долара одштете“, рекао је Абдолијанпур, преноси ирански портал „Ентехаб“.
Додао је да ће неколико бродова који припадају Сједињеним Америчким Државама, а који су недавно заплијењени, бити дио те одштете.
Он је навео да је такође поднесено неколико тужби против арапских земаља у Заливу због тога што су „дозволиле Америци да користи њихову територију за покретање напада на Иран“.
Iranian courts have demanded that the United States pay $290 billion in damages, a judiciary official says. https://t.co/FMKknRaW2z— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) November 23, 2026
„Поднијели смо тужбу против Јордана и других арапских земаља за накнаду штете. Ове земље морају бити позване на одговорност због пружања своје територије Сједињеним Државама за напад на Иран“, истакао је Абдолијанпур.
Према наводима државне телевизије, одштета се односи на поступке САД који датирају још од прије неколико деценија, много прије почетка тренутног рата 28. фебруара.
И предсједник Комитета за националну безбједност и спољну политику иранског Меџлиса (једнодомног парламента) Ебрахим Азизи изјавио је данас да Сједињене Америчке Државе неће моћи да напусте регион без надокнаде штете нанесене Ирану.
Према његовим ријечима, Иран има моћ да натјера САД и Израел да зажале због својих поступака, а уколико поново погријеше у процјенама, процес њиховог уништења и бјекства из региона биће убрзан.
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