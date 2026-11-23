Аутор:АТВ редакција
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Пољска, која је највећи извозник живине у ЕУ, пријавила је прву епидемију високопатогеног вируса птичијег грипа Х5Н1 у протеклих шест мјесеци, саопштено је данас из Свјетске организације за здравље животиња.
Вирус је откривен на фарми ћурки у граду Бискупјецу у Варминско-Мазурском војводству на сјевероистоку Пољске.
У саопштењу се истиче да је уништено 587 ћурки од укупно 18.723 перади, док ће остатак живине такође бити еутаназиран.
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Ширење птичијег грипа изазива забринутост власти и живинарске индустрије због великог уништавања јата широм свијета у протеклих неколико година, чиме је ометена испорука, изазван раст цијена хране и повећан ризик од преношења на људе, преноси Срна.
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