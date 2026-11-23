Аутор:АТВ редакција
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Полиција је у Смедереву ухапсила мушкарца (29) због сумње да је починио кривично дјело силовање.
Како сазнаје "Курир", сумња се да је он јуче рано ујутру пресрео жену (37) која је кренула на посао и напаствовао је.
"Нападач је пресрео жену и уз пријетњу силом ју је одвео у једну напуштену кућу гдје ју је тукао и силовао", каже извор и додаје да су несрећној жени у болници констатоване повреде.
"Одмах по пријави немилог догађаја полиција је покренула потрагу за починиоцем и он је послије краће потраге ухапшен истог дана", каже извор.
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