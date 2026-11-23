Аутор:АТВ редакција
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Дејан Драгијевић и Срђан Јанковић, оптужени за тешко убиство двогодишње Данке Илић у марту 2024. године, доведени су данас са лисицама на рукама у зграду Вишег суда у Неготину, гдје се наставља главни претрес у овом поступку.
У суд је стигла и мајка убијене дјевојчице, Ивана Илић. На данашњем рочишту планирано је испитивање свједока, након што су у петак своје исказе дали родитељи дјевојчице и чланови њихове породице. Претходно су обојица оптужених, који се од хапшења налазе у притвору, изнијели своје одбране у којима су негирали кривицу.
Оптужницом Вишег јавног тужилаштва у Зајечару, подигнутом након допуне истраге, Драгијевићу и Јанковићу се на терет ставља кривично дјело тешко убиство у саизвршилаштву. Тужилаштво је за обојицу затражило максималну законску санкцију - казну доживотног затвора.
Поступак се води пред Вишим судом у Неготину по одлуци Апелационог суда у Нишу. Тај суд је претходно два пута враћао ријешење о потврђивању оптужнице Вишем суду у Зајечару, наложивши допуну истраге и премјештање предмета пред потпуно ново судско вијеће у Неготину. Иако је оптужницом првобитно био обухваћен и Дејанов отац, Радослав Драгијевић, због сумње да је сину помогао у премештању тела, суд је донио одлуку којом је поступак против њега обустављен.
Према наводима оптужнице, сумња се да су Драгијевић и Јанковић 26. марта 2024. године у Бањском пољу код Бора службеним аутомобилом ЈКП "Водовод", у којем су били запослени, најпре ударили двогодишњу Данку Илић, а потом је унели у возило. Сумња се да су тијело дјевојчице бацили на депонију, одакле су га касније премијестили, а њени посмртни остаци до данас нису пронађени.
Овај случај прати и одвојени кривични поступак у вези са смрћу Далибора Драгијевића, рођеног брата оптуженог Дејана. Он је преминуо 7. априла 2024. године током полицијског задржавања у просторијама Полицијске управе у Бору, а недавно је ухапшено неколико припадника МУП-а због сумње да је његова смрт наступила услед пребијања.
(Телеграф/Танјуг)
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