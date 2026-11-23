Аутор:АТВ редакција
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Александар Вучић, шеф посланичког клуба листе "Србија побеђује", гостовао је у јутарњем програму ТВ Пинк и рекао да је у току јучерашњег дана добио "јасне и недвосмислене најаве да ће бити ликвидиран".
"Врачарски клан ми је упутио најтеже пријетње убиством, немам коме то да пријавим јер су полицију преузела улица и Студентска листа", рекао је он.
"Ја њима немам шта да пријавим, не само зато што немам повјерење, већ зато што знам за кога ти људи раде", поручио је Вучић за ТВ Пинк и додао да је пријетње смрћу добио током јучерашњег дана.
Нагласио је да је добио јасну и недвосмислену поруку да ће бити ликвидиран.
Додао је да полицију нема са чим да упознаје, наводећи да они за све ово вријеме нису ухапсили ниједног од припадника врачарског клана.
"Ни ове који спаљују теретане, ни ове који спаљују све друге, дакле, ништа од тога нисам видио да су некога ухапсили, али сам видио да су ухапсили градоначелницу Смедерева због дивље депоније, па сад не знају шта ће са смећем да раде", казао је Вучић.
На питање да ли се плаши свог хапшења, Вучић је навео да против њега не постоји никакав поступак.
Истакао је да покретање поступка против њега није лако, нити је то тако једноставно.
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