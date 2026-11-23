Аутор:АТВ редакција
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Мексичка војска убила је 16 чланова нарко-картела током операције која је довела до хватања његовог вође Фауста Исидра Мезе Флореса, а погинула су и четири војника, изјавио је секретар за националну одбрану генерал Рикардо Тревиља Трехо.
Тревиља је рекао да су операцију на терену извршили војска, ваздухопловство и Национална гарда.
Он је навео да је учешће администрације САД било ограничено на размјену информација које су кориштене за прецизно одређивање локације траженог појединца.
Мексичке власти су покренуле операцију током викенда у Гвасавеу, у држави Синалоа, да би ухватиле Флореса.
Војска је распоредила специјалне снаге, падобранце, редовну пјешадију и државну полицију Синалое. Припадници војске имали су и ватрену подршку пет хеликоптера "УХ-60 блек хок".
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