Keri Vašington Vinson (19), sin novoizabranog komesara okruga Eskambija na Floridi Džoa Vinsona, ubijen je iz vatrenog oružja dok je kampovao sa prijateljima u blizini reke Blekvoter.

Mladić se nalazio u šatoru kada ga je pogodio metak ispaljen izvan kampa, a okolnosti tragedije još nisu razjašnjene.

Prema izvještaju lokalne televizije FOKS10, pucnjava se dogodila u nedjelju, 22. novembra, u okrugu Santa Roza. Pripadnici šerifove kancelarije izašli su na teren nakon što su primili poziv hitnoj službi 911 zbog pucnjave u području reke Blekvoter.

Kada su stigli, zatekli su mladića sa prostrijelnom ranom na glavi. Uprkos intervenciji, proglašen je mrtvim na licu mjesta, navodi se u saopštenju šerifove kancelarije.

Vijest o tragediji potvrdio njegov otac

Vijest o tragediji u ponedjeljak je potvrdio njegov otac Džo Vinson, koji je nedavno preuzeo dužnost komesara okruga Eskambija.

On je u emotivnoj objavi na društvenim mrežama saopštio da je njegov sin ubijen dok je bio na kampovanju sa prijateljima.

"Ne znam kako ovo da kažem. Naš sin Keri Vašington Vinson je mrtav. Šokirani smo i slomljeni zbog gubitka našeg divnog dječaka", napisao je Džo Vinson.

Američki magazin "Pipl" navodi da je otac potvrdio kako je metak ispaljen izvan kampa pogodio njegovog sina dok se nalazio u šatoru.

Policija traži informacije o pucnjavi

Šerifova kancelarija okruga Santa Roza saopštila je da istražitelji nastavljaju obradu mjesta događaja i pokušavaju da utvrde sve okolnosti pucnjave.

Za sada nije saopšteno ko je ispalio smrtonosni hitac, niti da li je mladić bio namjerna meta.

Policija je pozvala sve koji su primijetili sumnjive aktivnosti u tom području ili imaju bilo kakve informacije koje bi mogle pomoći istrazi da se jave nadležnim službama.

Istražitelji su poručili da bi i naizgled nevažan podatak mogao biti od značaja za rasvjetljavanje ovog slučaja.

(B92)