Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској и ФБиХ данас ће бити претежно сунчано и свјеже уз малу до умјерену облачност, док се увече и током ноћи очекује наоблачење са запада.
Вјетар слаб до умјерен промјенљив или сјеверних смјерова. У Херцеговини бура током дана окреће на умјерен јужни вјетар.
Максимална температура ваздуха од пет до девет, на југу до 12, у вишим предјелима од један степен Целзијусоив.
Из Федералног хидрометеоролошког завода наводе да јутрос у Републици Српској и ФБиХ претежно ведро, док по котлинама и уз ријечне токове има магле.
Друштво
Упозорење за возаче: Поледица и магла отежавају саобраћај
Температура измјерена у 7.00 часова: Бјелашница минус 11, Хан Пијесак минус осам, Дрвар и Чемерно минус седам, Шипово, Дринић, Кнежево, Калиновик и Соколац минус шест, Сански Мост и Мркоњић Град минус пет, Гацко, Бихаћ, Приједор, Рибник и Бањалука минус четири, Јајце, Сарајево, Билећа и Нови Град минус три, Сребреница, Србац, Мраковица, Фоча и Добој минус два, Рудо и Бијељина минус један, Вишеград нула, Требиње два, Мостар три и Неум пет степени Целзијусових.
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