Tokom velike operacije pokrenute u pošumljenom području sjeverno od Istanbula radi praćenja i pronalaženja, kako se sumnjalo lavice, utvrđeno je da životinja nije lav niti bilo koja druga vrsta veće mačke, saopšteno je danas iz kancelarije guvernera Istanbula.

Tokom vikenda policiji u oblasti Zekerijakov na evropskoj strani Istanbula prijavljeno je da je na nadzornim kamera uočena životinja koja podsjeća na lava nakon čega je pokrenuta velika potraga turskih bezbjednisnih snaga i specijalizovanih timova.

Na turskim medijima emitovan je snimak nadzornih i toplotnih kamera na kojem se vidi veća mačka kako se kreće kroz šumu i timovi koji pretražuju širu oblast Sarijer koja se graniči sa Bosforskim moreuzom i Crnim morem.

U saopštenju iz kancelarije guvernera Istanbula navodi se da su oblast pretražile specijalizovane ekipe, a iz vazduha to je učinjeno dronovima opremljenim termo kamerama i postavljeni su razni mamci te zamke koje se aktiviraju pokretom.

"Tokom operacije nije pronađen konkretan dokaz o prisustvu lava. Na osnovu novog snimka nastalog iz raznih uglova utvrđeno je da u pitanju nije lav niti bilo koja druga vrsta velike mačke", ističe se u saopštenju, prenosi "Srna".