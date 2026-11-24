U velikoj akciji londonske Metropolitanske policije protiv organizovanog kriminala zaplijenjeno je čak 893 kilograma kokaina, čija se vrijednost na tržištu procjenjuje na više miliona funti.

Droga je bila sakrivena u kartonskim kutijama sa narandžama, a zbog sumnje na krijumčarenje uhapšeno je osam muškaraca.

Ovo je jedna od najvećih zapljena narkotika u istoriji londonske policije. Droga je otkrivena tokom pretresa na veleprodajnoj pijaci „New Spitalfields Market“ u Londonu, gdje su policajci u kutijama sa voćem pronašli crne pakete kokaina sa različitim oznakama.

🚨 🇬🇧 NEARLY 900KG OF COCAINE DISCOVERED HIDDEN INSIDE BOXES OF ORANGES — 8 ARRESTED The Metropolitan Police have seized 893kg of suspected cocaine in one of the largest drug busts in the force’s history, after discovering packages hidden among boxes of oranges at New Spitalfields Market in East London. Eight men were arrested across the operation, which also uncovered approximately £450,000 in cash and additional cocaine hidden in a lorry. All eight remain in custody as investigators target an alleged organised crime network Source: @metpoliceuk — Nova Intel (@intel_nova) November 23, 2026

Na licu mjesta uhapšeno je pet osumnjičenih, starosti između 27 i 58 godina, zbog sumnje na zavjeru sa ciljem distribucije droge klase A.

Proširenje istrage i zapljena novca

Operacija je ubrzo proširena i na druge lokacije. U blizini pijace priveden je 44-godišnji muškarac kod kog je pronađeno dodatnih 100 kilograma droge.

Nakon toga, policija je pretresla objekat u mjestu Češant u grofoviji Hertfordšir, gdje je uhapšen 48-godišnjak i zaplijenjeno 450.000 funti u gotovini.

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Dodatnih 250 kilograma kokaina pronađeno je u kamionu koji je zaustavljen u blizini Mejdstona. Vozilo je potom prevezeno u Dover radi detaljnog pregleda, a tom prilikom uhapšen je i 50-godišnji vozač.

Udar na organizovani kriminal

Svih osam osumnjičenih nalazi se u pritvoru, dok nadležne službe nastavljaju istragu o ovoj krijumčarskoj mreži.

Detektivka nadzornica Lindzi Bilani ocijenila je da je riječ o izuzetno značajnom udaru na organizovani kriminal. Ona je istakla da je cilj ovakvih operacija razbijanje kriminalnih mreža koje uvozom i distribucijom narkotika direktno uzrokuju i podstiču nasilje na ulicama Londona.

(Radio Sarajevo)