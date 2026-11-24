U Republici Srpskoj i FBiH danas će biti pretežno sunčano i svježe uz malu do umjerenu oblačnost, dok se uveče i tokom noći očekuje naoblačenje sa zapada.

Vjetar slab do umjeren promjenljiv ili sjevernih smjerova. U Hercegovini bura tokom dana okreće na umjeren južni vjetar.

Maksimalna temperatura vazduha od pet do devet, na jugu do 12, u višim pred‌jelima od jedan stepen Celzijusoiv.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da jutros u Republici Srpskoj i FBiH pretežno vedro, dok po kotlinama i uz riječne tokove ima magle.

Društvo Upozorenje za vozače: Poledica i magla otežavaju saobraćaj

Temperatura izmjerena u 7.00 časova: Bjelašnica minus 11, Han Pijesak minus osam, Drvar i Čemerno minus sedam, Šipovo, Drinić, Kneževo, Kalinovik i Sokolac minus šest, Sanski Most i Mrkonjić Grad minus pet, Gacko, Bihać, Prijedor, Ribnik i Banjaluka minus četiri, Jajce, Sarajevo, Bileća i Novi Grad minus tri, Srebrenica, Srbac, Mrakovica, Foča i Doboj minus dva, Rudo i Bijeljina minus jedan, Višegrad nula, Trebinje dva, Mostar tri i Neum pet stepeni Celzijusovih.