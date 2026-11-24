Arno Gujon, vršilac dužnosti direktora Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju, razriješen je sa te funkcije odlukom Vlade Srbije u tehničkom mandatu, zbog prelaska na drugu dužnost.

Odluka je objavljena u Službenom glasniku, a potpisao ju je Đuro Macut, predsjednik Vlade Srbije u tehničkom mandatu.

"Vlada donosi Rješenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju, i razrješava se Arno Gujon dužnosti vršioca dužnosti direktora Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju sa 17. novembrom 2026. godine, zbog prelaska na drugu dužnost", objavljeno je u Službenom glasniku Srbije.

Rješenje se primjenjuje od 17. novembra, kada mu je potvrđen poslanički mandat u Narodnoj skupštini Srbije.

Gujon je u Narodnu skupštinu ušao kao kandidat sa liste "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija", na kojoj je bio na 12. mjestu.

Ovo mu nije prvi poslanički mandat. Bio je poslanik i u prethodnom skupštinskom sazivu, od februara 2024, ali mu je mandat prestao prije njegovog isteka.