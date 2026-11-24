Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Policijske stanice Mladenovac, rasvjetlili su oružanu pljačku mjenjačnice u naselju Međulužje i uhapsili M. K. (38) iz Aranđelovca zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo razbojništvo, kao i njegovog sugrađanina N. V. (52), osumnjičenog za krivično delo prikrivanje, saznaje Telegraf.

Radnica je pokupila pazar, istrčala iz lokala i pokušala da pobjegne ka dvorištu. Međutim, napadač je krenuo za njom, sustigao je i iz ruku joj istrgao oko 300.000 dinara, nakon čega je pobegao u nepoznatom pravcu.

Operativni rad doveo do hapšenja u Aranđelovcu

Intenzivnim operativnim radom, inspektori PS Mladenovac identifikovali su osumnjičene i juče, 23. novembra, uhapsili M. K. i N. V. , obojicu iz Aranđelovca.

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Tokom postupka, osumnjičeni N. V. je saslušan u prostorijama policijske stanice od strane postupajućeg javnog tužioca zbog sumnje da je počinio krivično djelo prikrivanje. Od njega je, uz potvrdu, oduzeto 150.000 dinara - tačno polovina plijena za koju se sumnja da ju je dobio od M. K. nakon pljačke, poslije čega je pušten da se brani sa slobode.

Saslušanje u tužilaštvu i prepoznavanje

Po nalogu dežurnog javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Mladenovcu, osumnjičenom M. K. određeno je zadržavanje do 48 časova.

U toku današnjeg dana biće obavljeno prepoznavanje osumnjičenog od strane oštećene radnice mjenjačnice, nakon čega će M. K., uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom javnom tužilaštvu na saslušanje.

(Telegraf)