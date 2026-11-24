Autor:ATV redakcija
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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Policijske stanice Mladenovac, rasvjetlili su oružanu pljačku mjenjačnice u naselju Međulužje i uhapsili M. K. (38) iz Aranđelovca zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo razbojništvo, kao i njegovog sugrađanina N. V. (52), osumnjičenog za krivično delo prikrivanje, saznaje Telegraf.
Radnica je pokupila pazar, istrčala iz lokala i pokušala da pobjegne ka dvorištu. Međutim, napadač je krenuo za njom, sustigao je i iz ruku joj istrgao oko 300.000 dinara, nakon čega je pobegao u nepoznatom pravcu.
Intenzivnim operativnim radom, inspektori PS Mladenovac identifikovali su osumnjičene i juče, 23. novembra, uhapsili M. K. i N. V. , obojicu iz Aranđelovca.
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Tokom postupka, osumnjičeni N. V. je saslušan u prostorijama policijske stanice od strane postupajućeg javnog tužioca zbog sumnje da je počinio krivično djelo prikrivanje. Od njega je, uz potvrdu, oduzeto 150.000 dinara - tačno polovina plijena za koju se sumnja da ju je dobio od M. K. nakon pljačke, poslije čega je pušten da se brani sa slobode.
Po nalogu dežurnog javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Mladenovcu, osumnjičenom M. K. određeno je zadržavanje do 48 časova.
U toku današnjeg dana biće obavljeno prepoznavanje osumnjičenog od strane oštećene radnice mjenjačnice, nakon čega će M. K., uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom javnom tužilaštvu na saslušanje.
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