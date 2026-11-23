Fudbaler Vladimir Volkov uhapšen je po nalogu VJT i određeno mu je zadržavanje do 48 sati, nezvanično saznaje Telegraf.

Kako saznaje Kurir, nakon obavezujućeg uputstva glavnog javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenada Stefanovića, uhapšen je bivši fudbaler Partizana i još jedna ženska osoba, dok se za trećim osumnjičenim za nelegalno nošenje pištolja još traga, saznaje „Kurir“.

Njih troje su, kako saznaje ovaj, bili u „BMV-u“ u kojem je policija sinoć pronašla pištolj sa izbrušenim serijskim brojem i okvirom sa 11 metaka, koji je bio sakriven u torbici iza vozačevog sjedišta.

Nezvanično saznajemo da je „BMV-om“ upravljao muškarac za kojim se traga, dok je Volkov sjedio na suvozačevom sjedištu, a djevojka na zadnjem sjedištu.

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(Telegraf)