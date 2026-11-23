Aleksandar Šapić ostaje na funkciji gradonačelnika Beograda, nakon što odbornici Skupštine grada nisu izglasali prijedlog za njegovo razrješenje.

Za njegovu smjenu glasala su 34 odbornika od ukupno 110, protiv je bio jedan, dok ostali odbornici nisu učestvovali u glasanju.

Prijedlog za razrješenje je pokrenula opoziciona odbornička grupa "Kreni-promeni" uz podršku drugih grupa iz opozicije, tvrdeći da je fizički napao odbornicu Tatjanu Mićić i nanio joj povrede lica.

Šapić je ranije negirao da je udario Mićićevu 25. septembra, navodeći da je došlo do koškanja i da ju je odgurnuo u samoodbrani, jer su ga, kako tvrdi, ona i njen suprug prvo verbalno, a potom i fizički napali dok je šetao.

Raspravi je prethodila višečasovna polemika odbornika vlasti i opozicije o radu Gradske uprave i razlozima za smjenu Šapića.

Tokom utvrđivanja dnevnog reda odbijeni su svi opozicioni prijedlozi za njegovu dopunu, uključujući inicijativu za razrješenje vršioca dužnosti upravnika pozorišta "Atelje 212" Ljubiše Ristića, kao i prijedlog da se razmatraju izvještaji o imovini javnih preduzeća u Alta banci.