Autor:ATV redakcija
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Dosadašnja direktorka Šabačkog pozorišta Aleksandra Delić podnijela je neopozivu ostavku na tu funkciju.
Saopštenje Aleksandre Delić prenosimo u cjelosti:
„Obavještavam osnivača, zaposlene i javnost da podnosim neopozivu ostavku na funkciju direktora Šabačkog pozorišta.
Odluku donosim zbog kontinuiranog progona i prijetnji putem medija i društvenih mreža kojima sam izložena duži vremenski period. Ne prihvatam neistine koje su o meni iznošene. Savjesno sam radila svoj posao, potpuno svjesna da sam u službi zajednice kojoj pripadam.
Želim da zahvalim zaposlenima u Šabačkom pozorištu. Uprkos krizi i teškim izazovima, znatan dio njih odgovorno je obavljao svoje dužnosti, odolijevajući pritiscima. Duboko vjerujem da će ih nadležne institucije zaštititi od bilo kakvog oblika progona i neosnovanih otkaza.
Zahvalnost upućujem svim spoljnim saradnicima koji su, i pored prijetnji, nastavili profesionalno da sarađuju sa Šabačkim pozorištem. Veliko hvala vjernoj publici jer je nalazila snage i hrabrosti da dolazi na predstave u vrijeme kada su je ispred zgrade dočekivale grupe sa pištaljkama.
Odlazim mirne savjesti, ponosna zbog svega što smo u teškim okolnostima uspjeli da sačuvamo i uradimo.
Ustanovi želim uspješan dalji rad.
U Šapcu, 23. 11. 2026. godine.
S poštovanjem,
Aleksandra Delić“
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