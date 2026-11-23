Saopštenje Aleksandre Delić prenosimo u cjelosti:

„Obavještavam osnivača, zaposlene i javnost da podnosim neopozivu ostavku na funkciju direktora Šabačkog pozorišta.

Odluku donosim zbog kontinuiranog progona i prijetnji putem medija i društvenih mreža kojima sam izložena duži vremenski period. Ne prihvatam neistine koje su o meni iznošene. Savjesno sam radila svoj posao, potpuno svjesna da sam u službi zajednice kojoj pripadam.

Želim da zahvalim zaposlenima u Šabačkom pozorištu. Uprkos krizi i teškim izazovima, znatan dio njih odgovorno je obavljao svoje dužnosti, odolijevajući pritiscima. Duboko vjerujem da će ih nadležne institucije zaštititi od bilo kakvog oblika progona i neosnovanih otkaza.

Zahvalnost upućujem svim spoljnim saradnicima koji su, i pored prijetnji, nastavili profesionalno da sarađuju sa Šabačkim pozorištem. Veliko hvala vjernoj publici jer je nalazila snage i hrabrosti da dolazi na predstave u vrijeme kada su je ispred zgrade dočekivale grupe sa pištaljkama.

Odlazim mirne savjesti, ponosna zbog svega što smo u teškim okolnostima uspjeli da sačuvamo i uradimo.

Ustanovi želim uspješan dalji rad.

U Šapcu, 23. 11. 2026. godine.

S poštovanjem,

Aleksandra Delić“