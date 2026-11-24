Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Једна особа погинула је у тешкој саобраћајној несрећи која се у уторак у раним јутарњим сатима догодила на ауто-путу А4 код Новог Марофа.
Како су саопштили из Полицијске управе вараждинске, до несреће је дошло када је комби налетио на теретно возило.
Због несреће је прекинут саобраћај на ауто-путу А4 Горичан – Загреб, између чворова Вараждин и Нови Мароф, у смјеру Загреба, пише Н1.
Хроника
Нападнут портир болнице у Приједору
Хрватски аутоклуб (ХАК) саопштио је да се возила преусмјеравају на обилазни правац преко чвора Вараждин.
Више информација биће познато ускоро.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
4 ч0
Регион
17 ч0
Регион
22 ч0
Регион
22 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму