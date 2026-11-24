Аутор:АТВ редакција
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Кери Вашингтон Винсон (19), син новоизабраног комесара округа Ескамбија на Флориди Џоа Винсона, убијен је из ватреног оружја док је камповао са пријатељима у близини реке Блеквотер.
Младић се налазио у шатору када га је погодио метак испаљен изван кампа, а околности трагедије још нису разјашњене.
Према извјештају локалне телевизије ФОКС10, пуцњава се догодила у недјељу, 22. новембра, у округу Санта Роза. Припадници шерифове канцеларије изашли су на терен након што су примили позив хитној служби 911 због пуцњаве у подручју реке Блеквотер.
Када су стигли, затекли су младића са простријелном раном на глави. Упркос интервенцији, проглашен је мртвим на лицу мјеста, наводи се у саопштењу шерифове канцеларије.
Вијест о трагедији у понедјељак је потврдио његов отац Џо Винсон, који је недавно преузео дужност комесара округа Ескамбија.
Он је у емотивној објави на друштвеним мрежама саопштио да је његов син убијен док је био на камповању са пријатељима.
"Не знам како ово да кажем. Наш син Кери Вашингтон Винсон је мртав. Шокирани смо и сломљени због губитка нашег дивног дјечака", написао је Џо Винсон.
Амерички магазин "Пипл" наводи да је отац потврдио како је метак испаљен изван кампа погодио његовог сина док се налазио у шатору.
Шерифова канцеларија округа Санта Роза саопштила је да истражитељи настављају обраду мјеста догађаја и покушавају да утврде све околности пуцњаве.
За сада није саопштено ко је испалио смртоносни хитац, нити да ли је младић био намјерна мета.
Полиција је позвала све који су примијетили сумњиве активности у том подручју или имају било какве информације које би могле помоћи истрази да се јаве надлежним службама.
Истражитељи су поручили да би и наизглед неважан податак могао бити од значаја за расвјетљавање овог случаја.
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