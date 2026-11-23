Аутор:АТВ редакција
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Пронађено је тијело Станка Пајовића из Врања који је јуче нестао на Скадарском језеру, саопштио је за РТЦГ командир Службе заштите и спасавања Никола Бојановић, а информацију је потврдио и Данило Мијајловић из Регионалног ронилачког центра Бијела.
Пајовић је јуче посљедњи пут виђен код Збеља када је отишао у лов, а потрага је трајала током цијелог јучерашњег дана и настављена је данас уз укључивање припадника више служби.
Припадници Регионалног ронилачког центра Бијела пронашли су тијело на дубини од четири метра у каналу на Скадарском језеру, након што су на основу прикупљених информација упућени на ужу локацију претраге.
Подводна претрага одвијала се на неприступачном терену уз нулту видљивост, због чега су рониоци простор претраживали искључиво додиром, уз опрезност и систематски преглед, док су се у претрагу на захтјев Службе заштите и спасавања Општине Тузи укључили и подгорички ватрогасци.
Пајовићева кћерка Маја Пајовић изјавила је јуче за „Дан“ да је отац у лов кренуо јуче у 9.00 часова, да су посљедњи пут разговарали у 14.20 часова, а да је већ у 16.20 часова, када је требало да крене кући, телефон био искључен, након чега је алармирана Служба заштите.
„Подводна претрага одвијала се на неприступачном терену, уз нулту видљивост, због чега су рониоци терен претраживали искључиво додиром. Такви услови захтијевали су изузетну опрезност и систематичан преглед простора, током којег је тијело пронађено“, казао је Данило Мијајловић из Регионалног ронилачког центра Бијела.
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