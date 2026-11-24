Аутор:АТВ редакција
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У великој акцији лондонске Метрополитанске полиције против организованог криминала заплијењено је чак 893 килограма кокаина, чија се вриједност на тржишту процјењује на више милиона фунти.
Дрога је била сакривена у картонским кутијама са наранџама, а због сумње на кријумчарење ухапшено је осам мушкараца.
Ово је једна од највећих запљена наркотика у историји лондонске полиције. Дрога је откривена током претреса на велепродајној пијаци „New Spitalfields Market“ у Лондону, гдје су полицајци у кутијама са воћем пронашли црне пакете кокаина са различитим ознакама.
🚨 🇬🇧 NEARLY 900KG OF COCAINE DISCOVERED HIDDEN INSIDE BOXES OF ORANGES — 8 ARRESTED
The Metropolitan Police have seized 893kg of suspected cocaine in one of the largest drug busts in the force’s history, after discovering packages hidden among boxes of oranges at New Spitalfields Market in East London.
Eight men were arrested across the operation, which also uncovered approximately £450,000 in cash and additional cocaine hidden in a lorry. All eight remain in custody as investigators target an alleged organised crime network
Source: @metpoliceuk— Nova Intel (@intel_nova) November 23, 2026
На лицу мјеста ухапшено је пет осумњичених, старости између 27 и 58 година, због сумње на завјеру са циљем дистрибуције дроге класе А.
Операција је убрзо проширена и на друге локације. У близини пијаце приведен је 44-годишњи мушкарац код ког је пронађено додатних 100 килограма дроге.
Након тога, полиција је претресла објекат у мјесту Чешант у грофовији Хертфордшир, гдје је ухапшен 48-годишњак и заплијењено 450.000 фунти у готовини.
Хроника
Ухапшени Насер Орић и Николина Шљивић
Додатних 250 килограма кокаина пронађено је у камиону који је заустављен у близини Мејдстона. Возило је потом превезено у Довер ради детаљног прегледа, а том приликом ухапшен је и 50-годишњи возач.
Свих осам осумњичених налази се у притвору, док надлежне службе настављају истрагу о овој кријумчарској мрежи.
Детективка надзорница Линдзи Билани оцијенила је да је ријеч о изузетно значајном удару на организовани криминал. Она је истакла да је циљ оваквих операција разбијање криминалних мрежа које увозом и дистрибуцијом наркотика директно узрокују и подстичу насиље на улицама Лондона.
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