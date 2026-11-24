Аутор:АТВ редакција
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Тецујо Ишии, бивша учитељица из јапанског града Ономичи, наставила је да учи, размишља и ужива у свакодневним ситницама чак и у дубокој старости. Преминула је 4. новембра 2026. године, у 106. години, а пажњу јавности привукла је својим погледом на живот и навикама које је његовала.
Када је имала 103 године, након два боравка у болници, примјетила је да јој свакодневни задаци постају све тежи. У почетку је себе критиковала ријечима: „Сабери се!“, али је временом научила да буде њежнија према себи. Схватила је да је њено тијело носило кроз више од једног вијека и да заслужује мало љубазности.
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Уживала је у слаткишима, рјешавала математичке задатке и укрштенице, кувала чај и посматрала природу са своје веранде. Признавала је да осјећа усамљеност, љубомору и фрустрацију, али је настојала да сваког дана пронађе нешто лијепо.
Иза себе је оставила пет принципа дуговјечности који показују како сачувати ведар дух, радозналост и задовољство животом чак и у дубокој старости.
Након пензионисања са 56 година, бавила се пољопривредом и друштвено корисним радом. Живјела је сама након смрти супруга, али је проналазила начине да ужива у сопственом друштву
Вољела је да решава математичке задатке и јапанске укрштенице из новина, а своје одговоре записивала је у свеску како би могла поново да се тестира.
- Мислим да сам до сада добијала савршене резултате - рекла је поносно.
Уживала је и у фотографији. Дјеца из комшилука често су долазила код ње да пију воду, а она их је фотографисала и касније им поклањала развијене фотографије.
Вољела је и да сједи на веранди и посматра планине и поља, чији се изглед мијењао са годишњим добима.
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Посебно су је радовали слаткиши.
- Слатке ствари заиста подижу расположење. Данас сам се почастила екстра великим пудингом и појела све за час - говорила је.
Ишии је тешко подносила губитак физичких способности. Са 103 године два пута је била у болници због инфекције ноге и болова у зглобовима, укупно око 50 дана.
Када су јој свакодневни послови постали напорнији, често је себе критиковала јер више није могла да постигне оно што је некада могла. Међутим, почела је да мијења однос према себи. Престала је да се приморава да мете опало лишће или чупа коров током највећих врућина. Схватила је да је њено тијело већ много урадило за њу.
- Ово мора да је тешко. Већ си дала све од себе - почела је да говори себи.
Умејсто да жали за оним што више не може, одлучила је да ужива у малим задацима које још може да обавља.
Након изласка из болнице са 103 године, мјесец дана је провела код своје 70-годишње нећаке, а касније се вратила у свој дом уз подршку породице, комшија и неговатеља.
- У реду, хајде да направимо добру шољу чаја. Хајде да направимо мисо супу! Ја ово изговарам наглас да бих се развеселила, а онда дам све од себе - открила је. Трудила се и да једе храну коју воли, чак и када се не осјећа најбоље.
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- Ако не једете, одакле ћете добити енергију? - говорила је.
Ишии је вјеровала да пријатна атмосфера међу људима почиње способношћу да се саслушају туђа осјећања.
Пошто у младости није имала много људи којима је могла да се повјери, научила је колико значи када неко жели да саслуша оно што вас мучи.
- Можда не могу баш много да помогнем, али мислим да је важно имати некога са ким можеш да разговараш и подијелиш своја осјећања.
Није крила ни да јој понекад није било лако да слуша друге. Будући да никада није имала дјецу, приче о нечијим ћеркама и унуцима понекад су у њој изазивале љубомору.
- Када се то деси, покушавам да оставим љубомору по страни, подсјетим се да свако има своје проблеме и наставим да слушам - објаснила је.
Сличан приступ имала је и у браку. Њен супруг је раније велики дио плате трошио на алкохол, што јој је тешко падало, али су временом научили да се прилагођавају једно другом. Бринула се о њему и након можданог удара, све до његове смрти.
- Потрудите се да примјетите добро у другој особи. Што се тиче ствари које вам се не свиђају, понекад морате да научите да их превидите. Можда је то тајна заједничког старења - рекла је.
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Како је старила, Ишии је све више била потребна помоћ других. Након изласка из болнице са 103 године, мјесец дана је провела код своје 70-годишње нећаке, а касније се вратила у свој дом уз подршку породице, комшија и његоватеља.
Била је свесна колико јој њихова помоћ значи и трудила се да је не узима здраво за готово.
- Толико људи ми помаже и подржава ме, и то ми је омогућило да живим сама. Али увијек себе подсјећам да не узимам здраво за готово оно што други раде за мене. Воњела бих да постоје ствари које и ја могу да урадим за њих.
Истраживање објављено 2024. године у часопису JAMA Psychiatry, које је пратило скоро 50.000 старијих медицинских сестара, показало је да су жене са највишим нивоом захвалности имале девет одсто мањи ризик од смрти у поређењу са онима које су исказивале најмање захвалности.
И у дубокој старости Ишии је наставила да негује своја интересовања. Рјешавала је математичке задатке, кувала, припремала чај и обрађивала башту када је могла.
Према ријечима психијатра Лија Ченгсуна, такве активности ангажују мозак, подстичу концентрацију и пружају осјећај задовољства и постигнућа.
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Истраживање спроведено у Јапану, које је шест година пратило скоро 11.000 старијих особа, показало је да је кување код куће најмање једном недјељно повезано са мањим ризиком од деменције.
Стручњаци истичу да је важно прилагодити активности физичким могућностима и усмјерити се на оно што особа и даље може да ради, умјесто да жали за изгубљеним способностима.
Живот Тецујо Ишии показује колико су јој значили свакодневна активност, радозналост, захвалност и прихватање промјена које доноси старење, преноси Курир.
Њене ријечи можда најбоље осликавају њен поглед на живот:
- Моје тијело се можда више не креће онако како желим, али мој дух је и даље слободан.
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