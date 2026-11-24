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Foto: Screenshot/Youtube

Mitropolit bački Irinej Bulović preminuo je u 79. godini na Institutu za onkologiju Vojvodine u Sremskoj Kamenici.

Mitropolit Irinej podvrgnut je operativnom zahvatu, nakon kojeg je priključen na respirator. Srpska pravoslavne crkva sinoć je pozvala vjernike da se mole za ozdravljenje mitropolita bačkog. Posebna molitva za njegovo ozdravljenje služena je sinoć i u svim hramovima Eparhije bačke. Mitropolit Irinej, rođen kao Mirko Bulović 1947. godine u Stanišiću, bio je jedan od najuticajnijih i najdugovječnijih velikodostojnika SPC.

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