Autor:ATV redakcija
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Napadač koji je jutros oko 8 sati pucao u Tehničkoj školi u Kragujevcu je savladan, prema prvim informacijama sa lica mjesta.
U pucnjavi je povrijeđena jedna osoba.
Odmah po prijavi, ispred škole su stigle brojne patrole policije, kao i ekipe Hitne pomoći. Iz bezbjednosnih razloga, prilaz školskom dvorištu i samom objektu trenutno je blokiran.
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U toku uviđaj, čekaju se zvanični detalji
Za sada nema zvaničnih informacija o tome ko je savladao napadača, niti kakav je stepen povreda osobe kojoj se ukazuje ljekarska pomoć. Očekuje se zvanično saopštenje Ministarstva unutrašnjih poslova o okolnostima i motivima ovog incidenta.
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