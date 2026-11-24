Napadač koji je jutros oko 8 sati pucao u Tehničkoj školi u Kragujevcu je savladan, prema prvim informacijama sa lica mjesta.

U pucnjavi je povrijeđena jedna osoba.

Odmah po prijavi, ispred škole su stigle brojne patrole policije, kao i ekipe Hitne pomoći. Iz bezbjednosnih razloga, prilaz školskom dvorištu i samom objektu trenutno je blokiran.

Društvo Tijelo nije imao ni glavu, pronađeno zaliveno betonom: Djeca zatekla horor

U toku uviđaj, čekaju se zvanični detalji

Za sada nema zvaničnih informacija o tome ko je savladao napadača, niti kakav je stepen povreda osobe kojoj se ukazuje ljekarska pomoć. Očekuje se zvanično saopštenje Ministarstva unutrašnjih poslova o okolnostima i motivima ovog incidenta.

(Telegraf.rs)