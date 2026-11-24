Mladi poljoprivrednici iz FBiH najavili su za danas protest ispred federalne Vlade u Sarajevu zbog neizvjesnosti u vezi sa dodjelom sredstava za razvoj poljoprivrede.

Poljoprivrednici su u četvrtak, 19. novembra došli u Sarajevo kako bi od nadležnih dobili informacije o rezultatima javnog poziva za podršku investicijama, ali predstavnici Vlade nisu prihvatili njihov zahtjev za sastanak zbog čega je najavljen protest.

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Traže objavu rezultata javnog poziva za dodjelu sredstava iz programa podrške pokretanju i razvoju poljoprivredne proizvodnje i objašnjenje navodnog smanjenja planirane podrške sa 10 miliona na milion KM, prenosi Srna.

Upozorili su da bi izostanak pomoći mogao ugroziti njihove investicije i dodatno podstaći odlazak mladih porodica.