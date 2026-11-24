Srpski košarkaš Nikola Jokić, član Denvera, proglašen je za igrača sedmice Zapadne konferencije NBA lige, saopšteno je na zvaničnoj stranici takmičenja.

Jokić je u periodu od 16. do 22. novembra odigrao četiri utakmice, na kojima je prosječno bilježio 28,8 poena, 12 skokova i 9,5 asistencija, uz 60 odsto uspješnosti šuta iz igre.

Za centra Denvera ovo je prvo ovosezonsko priznanje, a ukupno 21. put u karijeri da je proglašen za igrača sedmice NBA lige.

Priznanje u Istočnoj konferenciji pripalo je košarkašu Vašingtona Entoniju Dejvisu, koji je u istom periodu prosječno postizao 26,5 poena, uz devet skokova i 1,3 blokade po utakmici. Njemu je ovo 12. takvo priznanje u karijeri.