Domaćin je imao napad za trijumf kod neriješenog rezultata, ali slabo organizovana akcija uz odličnu odbranu košarkaša Igokee preokrenuli su situaciju te su Aleksandrovčani poenima iz kontre osvojili bodove.

Povratnik nakon povrede, kapiten Milosavljević riješio je ovaj susret te je na kraju imao deset poena na svom kontu. Najefikasniji je ponovo bio Lazar Stefanović sa 22 poena, a 15 je dodao Petar Kovačević, obojica novopečeni reprezentativci Srbije, budući da su dobili poziv selektora Dušana Alimpijevića.

- Zaslužena pobjeda, naročito smo u drugom poluvremenu igrali u ritmu koji nama odgovara. Bog nas je na kraju nagradio za nesrećbe poraze od Krke i Crvene zvezde. Sjajan pas Stefanovića i poeni Milosavljevića kojem se vratilo za sjajnu odbranu. Čestitke momcima, samo dva stranca u sastavu. U dobroj smo poziciji, bez Gavrilovića i Pjer Luisa kojeg smo prodali i dug period bez Dragana - rekao je trener Igokee Nenad Stefanović.

Mladi trener smatra da je prvi dio sezone završen uspješno. Utakmica je bila tvrda, a ulog veliki.

- Odbrane su dominirale, a nama je šut stao, vjerovatno zbog umora. Ovo je 15. utakmica u 45 dana. Zamisliti koliki je to umor. Oba tima su bila pod opterećenjem, mirnoća na kraju mojih momaka je presudila. Ove godine imamo mlad tim sa sjajnom energijom i nevjerovatnom željom za napredak. Ljudski i igrački smo pogodili. Mnogo njih se poznaje. Svi su srećni što su tu. Pjer Luis je tražio da ide, mi smo rekli okej, nije da mi nemamo ambiciju, već je igrač htio da ide. Došao je novi momak, tri dana se samo smije, ja sam zadovoljan - rekao je Stefanović.

Igokea je sada na skoru 4-4 i odmah iza Crvene zvezde i Budućnosti u grupi A.

Sada slijedi pauza do 4. decembra zbog FIBA prozora za utakmicu reprezentacija.