San svakog oca je da ga sin nadmaši, a u kući Stojakovića, tako nešto nije toliko nerealno. Pogotovo poslije partije koja je Ameriku ostavila u čudu. Andrej Stojaković sa 46 poena zatvorio je Kameron Indor stadion Univerziteta Djuka. Ne postoji mnogo dvorana na svijetu koje mirišu na košarku kao legendardni Djukov dom kroz koji su prošli neki od najvećih igrača. Međutim, takva partija se ne pamti. Momak koji ima srpski i grčki pasoš i još uvijek bira nacionalni tim, dobio je ovacije domaće publike iako je zatrpao koš njihovog tima.

"Nemam riječi za ovu utakmicu. Mislim da smo pravi posao napravili u pripremi za utakmicu. Ovo večeras je slika onoga što smo radili u prethodnom periodu. Ne mislim da je ovaj tim napravljen oko pojedinca. Bio je ovo timski doprinos, borba do posljednjeg atoma snage", rekao je košarkaš Andrej Stojaković.

Stojaković ima 22 godine i isto toliko poena postiže ove sezone za Univerzitet Ilinoj. Saigrači su mu Crnogorac David Mirković te braća Ivišić koja nastupaju za Hrvatsku. Njegov Ilinoj ponovo želi da se domogne martovskog ludila, a Stojaković cilja što bolju poziciju za NBA draft. Narednog ljeta trebao bi da se stavi na izbor NBA timovima, nakon što se ove godine povukao sa drafta.

"Našao sam svoj ritam i bio sam agresivan od početka. Proučavao sam njihovu odbranu kao što to radim svaku utakmicu. Svjestan sam rekorda i dobre predstave, ali opet mislim da je tim odradio sjajan posao", ", rekao je košarkaš Andrej Stojaković.

Iako ga u Srbiji i Grčkoj uveliko vrbuju za nastup u reprezentaciji, Stojaković još nije napravio konkretan korak ka nekom nacionalnom timu. Rođen je u Solunu, dio djetinjstva proveo je u Grčkoj, ali je košarkaški vaspitan u Americi.