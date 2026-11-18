Andrej Stojaković odigrao je utakmicu karijere i predvodio Ilinoj do ubjedljive pobjede nad Djukom rezultatom 99:78, postigavši 46 poena u jednom od najimpresivnijih individualnih nastupa na gostujućem terenu u istoriji američke koledž košarke.

Sin nekadašnjeg NBA šampiona Peđe Stojakovića blistao je u gostima u čuvenoj dvorani, gdje je sa 46 poena postavio novi rekord po broju poena jednog gostujućeg igrača u istoriji „Kameron indor stadiona“.

Andrej je do istorijskog učinka stigao uz izuzetno efikasan šut iz igre, pogodivši 14 od 21 pokušaja. Njegov nastup imao je dodatnu težinu jer je ostvaren protiv petoplasirane ekipe Djuka, pred njenim navijačima.

Ilinoj je ovom pobjedom, kao desetoplasirani tim na rang-listi, prekinuo i impresivan niz Djuka od čak 35 uzastopnih pobjeda na domaćem terenu.

Razlika od 21 poena dovoljno govori o dominaciji gostujućeg sastava, ali je u centru pažnje ipak bio srpski košarkaš, koji je odigrao utakmicu za pamćenje.

Ovaj nastup predstavlja veliki korak naprijed za Stojakovića, koji je tokom dosadašnje koledž karijere prošao kroz tri programa. Prvu sezonu proveo je na Stanfordu, gdje je prosječno bilježio 7,8 poena, da bi potom na Kaliforniji podigao učinak na 17,9 poena i 4,7 skokova po utakmici.

Nakon prelaska na Ilinoj, imao je važnu ulogu u ekipi koja je stigla do završnog turnira NCAA takmičenja, uz prosjek od 13,5 poena i 50 odsto šuta iz igre. Odlučio je da se vrati i za seniorsku sezonu, a dosadašnji rezultati pokazuju koliko mu je ta odluka značila.

Prije ove utakmice prognoze su ga uglavnom svrstavale u drugu rundu predstojećeg NBA drafta, ali bi ovakve partije mogle značajno da utiču na njegovu poziciju.

Učinak protiv Djuka, jednog od najpoznatijih koledž programa u SAD, predstavlja snažnu referencu za nastavak sezone i borbu za što bolji plasman na draftu.

Pored NBA budućnosti, pažnju privlači i pitanje reprezentativne karijere. Andrej posjeduje srpski i grčki pasoš, ali još nije donio konačnu odluku o tome koju će nacionalnu selekciju predstavljati u budućnosti.

(RTS)