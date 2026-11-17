Košarkaši Partizana pretrpjeli su poraz od ekipe Valensije rezultatom 76:64 u 12. kolu Evrolige, jer u završnici nisu imali snage ni šuterskog raspoloženja za preokret.

Crno-bijeli su tokom čitavog meča jurili prednost španskog sastava, u dva navrata se vraćali iz minusa, ali su katastrofalni procenti šuta za tri poena i pad na startu posljednje četvrtine na kraju presudili domaćinu.

Kameron Tejlor je pogodio trojku u prvom napadu, Pajola je uzvratio sa osam metara, ali je Partizan ubrzo ušao u velike probleme sa organizacijom igre i građenjem defanzivnog skoka. Valensija je preko raspoloženih Šortsa i Rivera kontrolisala rezultat, a crno-bijeli su promašivali otvorene šuteve i zicere, pa su gosti poslije uvodnih deset minuta imali prednost (13:16).

Slična slika viđena je i početkom druge deonice. Nakon što su Tejlor i Osetkovski vezali trojke, Valensija je u 13. minutu stigla do prvog dvocifrenog vođstva (19:29). Tada je na scenu stupio Tonje Džekiri. Snažni centar je zagospodario reketom na obje strane terena, pogađao sa poludistance i kupio skokove, a uz trojke kapitena Vanje Marinkovića i Frenksa, te poene Karlika Džonsa, Partizan je uspio da istopi zaostatak i na veliki odmor ode sa minimalnim minusom (34:36).

Gledali smo rovovsku borbu i pravu reviju promašaja na obje strane u trećem kvartalu. Šut za tri poena nikako nije služio izabranike trenera Penjaroje, Frenks je promašio nekoliko otvorenih pozicija, dok su lopte bukvalno izlazile iz obruča Stivensu i Marinkoviću. Gosti su to koristili preko mladog Sen-Superija i Kardenasa da čuvaju vođstvo, ali je Partizan odbijao da se preda. U samom finišu treće deonice, poslije sigurnih penala Karlika i koša Stivensa uz zvuk sirene, crno-bijeli su prišli na samo poen zaostatka (51:52), pa se zahuktalo pred posljednjih 10 minuta utakmice.

Kada su se svi u Areni nadali preokretu, uslijedio je hladan tuš za Partizan. Šuteri Valensije su se razigrali i otvorili četvrtinu brzom serijom 6:0 i napad Partizana je ponovo potpuno stao. Iako je Frenks moćnom rampom podigao dvoranu na noge, Tejlor je pogađao teške šuteve preko ruke, a Džekiriju je lopta još jednom izašla iz koša pri pokušaju za „dva plus jedan”. Kada je Rivero u 35. minutu poslije greške Bruksa u koracima ukrao loptu i položio za novih „plus deset” (52:62), bilo je jasno u kom smjeru ide ova utakmica. Tako je i bilo, gosti su uspjeli da sačuvaju prednost do kraja meča i na kraju zasluženo stignu do pobjede, prenosi Sportinjo.