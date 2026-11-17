Košarkaši Armanija dočekali su goste iz Beograda nakon niza od devet uzastopnih poraza u elitnom takmičenju i večeras stavili tačku na isti.

Čak 18 izgubljenih lopti, 20 dopuštenih skokova u napadu i jako loši procenti u šutu koštali su crveno-bele povratka pobjedama, nakon što ih je prošle sedmice deklasirao Real u Madridu.

Trener Ibon Navaro doputovao je u „grad mode” bez Čime Monekea, koji je izostavljen iz taktičkih razloga, dok je par sati pred start duela javljeno da ni Džered Batler neće biti na raspolaganju zbog virusa.

Vidjelo se od samog početka da će utakmica ponovo biti tvrda i na mali broj poena, slična onoj iz Atine protiv Olimpijakosa. Jedina razlika je što to nije bio proizvod jakih odbrana, već slabo raspoloženje ofanzivaca. Beograđani su još jednom vratili nadu sjajnom drugom četvrtinom, ali je ponovo uslijedio raspad u drugom poluvremenu.

Košarkaši italijanskog giganta, vidno motivisani da impresioniraju novog trenera Luku Bankija, zaigrali su oslobođeno, a šut je počeo da prolazi kroz obruč. Odličnom Leonardu Bolmaru pridružio se Skot Burnel i pomogao u bijegu „manekena” od srpskog predstavnika. Argentinac je imao 15, dok je američki krilni centar dodao 12 poena, koliko je imao i Darius Tompson.

Sa druge strane, Tajson Karter je bio usamljen i predvodio je sa 21 postignutim košem, a samo je još Kris Džons dobacio do dvocifrenog učinka i stao na deset poena.

Beograđanima sljeduje kratak predah, pa utakmica sa Barselonom u „Blaugrani” za samo tri dana. Novo gostovanje i još teži protivnik, protiv kog četa španskog stratega mora daleko bolje, prenosi Sportinjo.