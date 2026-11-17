Košarkaši Finiks sansa savladali su Denver nagetse rezultatom 117:105 na gostujućem terenu, u utakmici NBA lige. Finiksu je to prva pobjeda na gostovanjima ove sezone.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Devin Buker sa 20 poena, a čak sedmorica košarkaša Finiksa završila su utakmicu sa dvocifrenim učinkom.

Sansi su do pobjede stigli prije svega zahvaljujući timskoj igri i dominaciji u skoku. Iako su u meč ušli nakon utakmice odigrane prethodne večeri, imali su prednost od 60:42 u skokovima, dok su u poenima iz drugog napada bili bolji od rivala rezultatom 22:11.

U ekipi Denvera istakao se Nikola Jokić sa 28 poena, 15 skokova i sedam asistencija. Identičan broj poena postigao je i Džamal Marej, uprkos problemima sa ličnim greškama.

Utakmica je bila neizvjesna tokom većeg dijela susreta, uz 14 izjednačenja i 10 promjena vođstva. Ipak, Finiks je u trećoj četvrtini preuzeo kontrolu i u posljednjem periodu imao čak 19 poena prednosti.

Denver je u završnici uspio da smanji zaostatak na osam poena, 43 sekunde prije kraja, ali nije imao snage za potpuni preokret. Značajan doprinos pobjedi gostiju dala je i klupa Finiksa, čiji su rezervni igrači postigli 42 poena, naspram 19 koliko su upisale rezerve Denvera.

Džamal Marej je tokom cijelog meča bio pod snažnim pritiskom odbrane Finiksa, predvođene Dilonom Bruksom. Bruks je u trećoj četvrtini dobio tehničku grešku nakon što je pogodio trojku i pokretom ruke provocirao klupu Denvera.

Ovo je bio drugi međusobni duel dvije ekipe ove sezone. Denver je slavio u prvom susretu, odigranom 30. oktobra u Finiksu, rezultatom 127:120, u okviru grupne faze NBA kupa.

Nagetsi su ovim mečom ponovo igrali pred domaćom publikom u dvorani „Bol arena“, prvi put nakon pobjede nad Torontom četvrtog novembra (128:109). Prethodno su u okviru gostujuće turneje odigrali i utakmicu protiv Indijane u Meksiko Sitiju, a taj niz završili su sa tri pobjede i jednim porazom.

Jokić i Marej su nedavno postali prvi saigrači koji su, od početka vođenja te statistike u sezoni 1997/98, jedan drugom upisali najmanje 1.000 asistencija.

NBA rezultati:

- Boston – Orlando 105:115

- Klivlend – Čikago 126:115

- Vašington – Memfis 120:136

- Bruklin – Filadelfija 123:135

- Majami – Hjuston 128:110

- Minesota – Portland 106:98

- Nju Orleans – Golden Stejt 115:94

- Denver – Finiks 105:117

(RTS)