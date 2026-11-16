Dončić ponovo ubacio više od 40 poena, Lejkersi nanizali osam pobjeda

Autor:ATV redakcija
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Košarkaši Los Anđeles Lejkersa savladali su Finiks Sans rezultatom 131:123 i ostvarili osmu uzastopnu pobjedu u NBA ligi. Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Luka Dončić sa 43 poena.
Lejkersi su do trijumfa stigli uprkos izostanku Ostina Rivsa, drugog najboljeg strijelca ekipe, koji nije igrao zbog povrede pete zadobijene u prethodnom meču protiv Milvokija.
Dončić je još jednom potvrdio sjajnu formu. Ubacio je pet trojki, a sa linije slobodnih bacanja bio je precizan 12 puta iz 14 pokušaja. To mu je bila šesta utakmica ove sezone u kojoj je postigao najmanje 40 poena.
Veliku prednost Lejkersi su stekli tokom treće četvrtine, kada su u jednom trenutku imali čak 31 poen prednosti. Ipak, Finiks se nije predavao i u posljednjoj dionici uspio je da zakomplikuje završnicu.
Kolin Gilespi predvodio je povratak Sansa sa 26 poena, od kojih je 12 postigao u posljednjoj četvrtini. Njegovim polaganjem minut i pet sekundi prije kraja Finiks je prišao na 126:121.
Ipak, bliže od toga gosti nisu uspjeli da stignu. Kventin Grajms pogodio je trojku 34 sekunde prije kraja i praktično otklonio dilemu o pobjedniku, dok je Dončić sa dva precizna slobodna bacanja potvrdio trijumf domaćina.
Grajms je utakmicu završio sa 22 poena, uz pet pogođenih trojki iz šest pokušaja.
U ekipi Finiksa Devin Buker postigao je 17 poena, ali je imao slab šut iz igre – pogodio je samo četiri od 14 pokušaja, a nije bio precizan nijednom iza linije 7,24 metra. Nije ulazio u igru u posljednjoj četvrtini, tokom koje su Sansi pokušavali da nadoknade veliki zaostatak.
Dončić, koji je u prethodnom meču protiv Milvokija povrijedio skočni zglob, nije pokazao posljedice povrede. U uvodnim minutima učestvovao je u prvih deset poena Lejkersa, postigavši osam i zabilježivši asistenciju, a na poluvremenu je već imao 25 poena.
Lejkersi su tako nastavili pobjednički niz i još jednom potvrdili status jedne od najefikasnijih ekipa u NBA ligi.
Filadelfija – Indijana 131:124
Finiks – LA Lejkers 123:131
LA Klipers – Šarlot 113:105
Juta – San Antonio 102:110
Boston – Dalas 131:94
Toronto – Njujork 108:112
Vašington – Hjuston 119:147
Milvoki – Atlanta 106:113
Sakramento – Oklahoma 103:125
(RTS)
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