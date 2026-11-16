Dončić ponovo ubacio više od 40 poena, Lejkersi nanizali osam pobjeda

Košarkaši Los Anđeles Lejkersa savladali su Finiks Sans rezultatom 131:123 i ostvarili osmu uzastopnu pobjedu u NBA ligi. Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Luka Dončić sa 43 poena.

Lejkersi su do trijumfa stigli uprkos izostanku Ostina Rivsa, drugog najboljeg strijelca ekipe, koji nije igrao zbog povrede pete zadobijene u prethodnom meču protiv Milvokija.

Dončić je još jednom potvrdio sjajnu formu. Ubacio je pet trojki, a sa linije slobodnih bacanja bio je precizan 12 puta iz 14 pokušaja. To mu je bila šesta utakmica ove sezone u kojoj je postigao najmanje 40 poena.

Veliku prednost Lejkersi su stekli tokom treće četvrtine, kada su u jednom trenutku imali čak 31 poen prednosti. Ipak, Finiks se nije predavao i u posljednjoj dionici uspio je da zakomplikuje završnicu.

Kolin Gilespi predvodio je povratak Sansa sa 26 poena, od kojih je 12 postigao u posljednjoj četvrtini. Njegovim polaganjem minut i pet sekundi prije kraja Finiks je prišao na 126:121.

Ipak, bliže od toga gosti nisu uspjeli da stignu. Kventin Grajms pogodio je trojku 34 sekunde prije kraja i praktično otklonio dilemu o pobjedniku, dok je Dončić sa dva precizna slobodna bacanja potvrdio trijumf domaćina.

Grajms je utakmicu završio sa 22 poena, uz pet pogođenih trojki iz šest pokušaja.

U ekipi Finiksa Devin Buker postigao je 17 poena, ali je imao slab šut iz igre – pogodio je samo četiri od 14 pokušaja, a nije bio precizan nijednom iza linije 7,24 metra. Nije ulazio u igru u posljednjoj četvrtini, tokom koje su Sansi pokušavali da nadoknade veliki zaostatak.

Dončić, koji je u prethodnom meču protiv Milvokija povrijedio skočni zglob, nije pokazao posljedice povrede. U uvodnim minutima učestvovao je u prvih deset poena Lejkersa, postigavši osam i zabilježivši asistenciju, a na poluvremenu je već imao 25 poena.

Lejkersi su tako nastavili pobjednički niz i još jednom potvrdili status jedne od najefikasnijih ekipa u NBA ligi.

NBA rezultati:

Filadelfija – Indijana 131:124

Finiks – LA Lejkers 123:131

LA Klipers – Šarlot 113:105

Juta – San Antonio 102:110

Boston – Dalas 131:94

Toronto – Njujork 108:112

Vašington – Hjuston 119:147

Milvoki – Atlanta 106:113

Sakramento – Oklahoma 103:125

(RTS)